قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين
محمد عبد الفتاح

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاؤه الدورى بالمواطنين وذلك بحضور مديرى الجهات التنفيذية ومسئولى المديريات الخدمية وغيرها من الجهات المعنية ، مؤكداً  أن هذه اللقاءات الدورية تعكس إلتزام الجهاز التنفيذي بالتفاعل المباشر مع المواطنين والإستماع لمشكلاتهم من مصدرها الحقيقي مما يعزز من ثقة المواطن فى الأداء الحكومى ، ويساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بجميع القطاعات .

وخلال اللقاء كلف الدكتور إسماعيل كمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتأكيد على تشغيل عبارتى قرية بنبان لإستيعاب حركة النقل والأهالى بين شرق وغرب النيل بالشكل المطلوب وخاصة أوقات الذروة فى الفترات من الساعة  ٦ إلى ٩ صباحاً ، ومن الساعة ٣ إلى ٦ مساءاً ، مع ضرورة الإهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعبارتين لضمان إستمرار عملهما على الوجه الأكمل خلال اليوم .

ووافق إسماعيل كمال على تشغيل ٢٠ سيارة فان جديدة لدعم منظومة المواصلات داخل أحياء مدينة أسوان الجديدة وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لخدمة إبنائنا التلاميذ للوصول إلى مدارسهم والعودة منها بالشكل المطلوب.

لقاء المواطنين

فيما كلف محافظ أسوان السكرتير العام بعقد إجتماع موسع بحضور مسئولى جهاز مدينة أسوان الجديدة ، ومختلف الجهات المعنية وذلك لدراسة وبحث شكاوى أهالى مدينة أسوان الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة لها وعلى رأسها مشكلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية ببعض الأحياء وخدمات الإنترنت ووسائل المواصلات من أسوان الجديدة إلى مدينة أسوان والعكس .

ووجه المحافظ مسئولى السكك الحديدية بدراسة مشكلة إحدى المواطنات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصولها على مستحقات نهاية الخدمة لزوجها المتوفى وكان من العاملين بالسكك الحديدية وذلك لمساعدتها على رعاية أبنائها وتلبية إحتياجاتهم المعيشية والأسرية .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنهاية الموسم بإجمالى 553 ألف و 980 طن بزيادة وصلت إلى 98 ألف و 616 طن عن الموسم الماضى 2024.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

الباحث محمد شفيق

رسالة ماجستير توصي بضرورة زيادة الاستثمار في التسويق الرقمي لتحسين أداء المؤسسات

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

ختام كورس الألحان بحلوان بحضور الأنبا ميخائيل

استثمار عقارى جديد بمصر

60 مليار جنيه استثمارات خليجية جديدة في مصر

بالصور

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد