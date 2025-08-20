محافظ أسوان يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاؤه الدورى بالمواطنين وذلك بحضور مديرى الجهات التنفيذية ومسئولى المديريات الخدمية وغيرها من الجهات المعنية ، مؤكداً أن هذه اللقاءات الدورية تعكس إلتزام الجهاز التنفيذي بالتفاعل المباشر مع المواطنين والإستماع لمشكلاتهم من مصدرها الحقيقي مما يعزز من ثقة المواطن فى الأداء الحكومى ، ويساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بجميع القطاعات .

وخلال اللقاء كلف الدكتور إسماعيل كمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتأكيد على تشغيل عبارتى قرية بنبان لإستيعاب حركة النقل والأهالى بين شرق وغرب النيل بالشكل المطلوب وخاصة أوقات الذروة فى الفترات من الساعة ٦ إلى ٩ صباحاً ، ومن الساعة ٣ إلى ٦ مساءاً ، مع ضرورة الإهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعبارتين لضمان إستمرار عملهما على الوجه الأكمل خلال اليوم .

ووافق إسماعيل كمال على تشغيل ٢٠ سيارة فان جديدة لدعم منظومة المواصلات داخل أحياء مدينة أسوان الجديدة وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لخدمة إبنائنا التلاميذ للوصول إلى مدارسهم والعودة منها بالشكل المطلوب.

لقاء المواطنين

فيما كلف محافظ أسوان السكرتير العام بعقد إجتماع موسع بحضور مسئولى جهاز مدينة أسوان الجديدة ، ومختلف الجهات المعنية وذلك لدراسة وبحث شكاوى أهالى مدينة أسوان الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة لها وعلى رأسها مشكلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية ببعض الأحياء وخدمات الإنترنت ووسائل المواصلات من أسوان الجديدة إلى مدينة أسوان والعكس .

ووجه المحافظ مسئولى السكك الحديدية بدراسة مشكلة إحدى المواطنات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصولها على مستحقات نهاية الخدمة لزوجها المتوفى وكان من العاملين بالسكك الحديدية وذلك لمساعدتها على رعاية أبنائها وتلبية إحتياجاتهم المعيشية والأسرية .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنهاية الموسم بإجمالى 553 ألف و 980 طن بزيادة وصلت إلى 98 ألف و 616 طن عن الموسم الماضى 2024.