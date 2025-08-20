وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات إستراتيجية فى مجال التنمية الإقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومحافظات أسوان والفيوم وبنى سويف والأقصر وذلك بهدف تعزيز الإقتصاد المحلى والتنمية الإجتماعية المستدامة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة ، والسيدة أليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالإتحاد الأوروبى وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، فضلاً عن نواب المحافظين وممثلى مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية.

فيما يأتى تنفيذ هذه البروتوكولات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأداء المحلى وتعزيز القدرات الإستثمارية للمحافظات من خلال مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الممول من الإتحاد الأوروبى والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ).

بروتوكول تعاون

ووقع على بروتوكول تنفيذ مشروع المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان وممثلى الوزارة والمشروع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تركز جهودها وإمكاناتها لتطوير الأداء المحلى وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات لتسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

وأشارت إلى أن مشاركة الإتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة فى تمويل تنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقع يعد نموذجاً رائداً وتجربة ناجحة للشراكة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية بأن إجمالى تكلفة المشروعات الأربعة يبلغ نحو 480 مليون جنيه ، ويسهم الإتحاد الأوروبى فى تمويلها بحوالى 120 مليون جنيه ، فيما تتولى وزارة التنمية المحلية تمويل باقى التكلف التنفيذية للمشروعات فى خطوة تعد الأولى من نوعها فى الشراكة التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة.

وأشارت إلى أن المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة ، وأن الدولة تولى إهتماماً خاصاً بتنمية الريف المصرى وخلق فرص عمل للشباب والنساء وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية وتنافسية متخصصة.

فيما أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن هناك جهود متواصلة للنهوض بالقطاع الزراعى والصناعات الغذائية بمحافظة أسوان وأن تنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل، إلى جانب المنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الواعدة بالمحافظة ، مؤكداً أن اختيار هذه المشروعات جاء نتيجة عملية تخطيط ممنهجة بما سيساهم فى جذب المزيد من الإستثمارات التى تقام على أرض عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى نفس السياق أثنت السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر على الشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية ، مضيفة بأنه يسعدها أن تشهد إطلاق هذه المشروعات للتنمية المحلية فى الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان ، وهو ما يعكس الشراكة القوية بين وزارة التنمية المحلية والإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، وخاصة أن هذه المشروعات تمثل نموذجاً ناجحًا للملكية الوطنية والتمويل المشترك ، وستسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإقتصاد المحلى لصالح المجتمعات المستهدفة.

وحضر مراسم التوقيع عدد من ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى وهم ريهام يوسف رئيس فريق السياسات والمشاركة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، وياسمين عصفور بفريق الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية بالبرنامج ، وفاطمة ياسين بفريق الإتصال بالبرنامج ، وأليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الإقتصادى والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبى .