قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لضبط الأداء وحفظ حقوق المتلقين.. نقابة القراء تعلن تشكيل لجنة للاستماع والمتابعة

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء
الشيخ محمد حشاد نقيب القراء
عبد الرحمن محمد

 أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية عن تشكيل لجنة جديدة للإستماع والمتابعة، تضم نخبة من قيادات النقابة، وذلك تحت إشراف وزارة الأوقاف لتطوير آليات متابعة القراء المتلاعبين ودولة التلاوة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل النقابي والمهني.

تشكيل اللجنة وأعضاؤها

وأوضح بيان النقابة أن لجنة الاستماع والمتابعة يرأسها الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية، ويضم في عضويتها كل من:

  • الشيخ محمود الخشت، نائب نقيب القراء.
  • الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، الأمين العام للنقابة.
  • الشيخ محمد عبد الموجود خليفة، أمين الصندوق.
  • الشيخ أحمد أبو فيوض، عضو مجلس الإدارة.
  • الشيخ طه محمد النعماني، المستشار الفني للنقابة.
  • الشيخ محمد سالم عامر، أمين سر اللجنة.

وتم تشكيل هذه اللجنة لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة بما يضمن تنظيم العمل وضبط أي تجاوزات، وذلك تحت قيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الموقر.

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى ضبط القراء المتلاعبين ودولة التلاوة، ومتابعة الأداء داخل المساجد والمعاهد القرآنية، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الشرعية والفنية لضمان حسن التلاوة وجودة الأداء، وحماية حقوق المتلقين من أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة التلاوة.

وأشارت النقابة إلى أن اللجنة ستقوم بدورها بمتابعة القراء المبتدئين والمحترفين على حد سواء، وتقديم التوصيات اللازمة للنقابة ووزارة الأوقاف لتطوير آليات التدريب والمراقبة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء القرآني في كافة أنحاء الجمهورية.


 

نقابة محفظي وقراء القرآن لجنة للاستماع والمتابعة حقوق المتلقين الشيخ محمد حشاد مراقبة الأداء وزير الأوقاف أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

شريف منيىر

جميل وعظيم ومليان طاقة.. شريف منير يشيد ببرنامج دولة التلاوة

ليلي علوي

فنانة قلبها كبير.. ليلى علوي توجه رسالة لماجدة زكي في عيد ميلادها

مى عز الدين

كنتي قوليلي.. مي عز الدين تعلق على صور ياسمين صبري

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد