لضبط الأداء وحفظ حقوق المتلقين.. نقابة القراء تعلن تشكيل لجنة للاستماع والمتابعة

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية عن تشكيل لجنة جديدة للإستماع والمتابعة، تضم نخبة من قيادات النقابة، وذلك تحت إشراف وزارة الأوقاف لتطوير آليات متابعة القراء المتلاعبين ودولة التلاوة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل النقابي والمهني.

تشكيل اللجنة وأعضاؤها

وأوضح بيان النقابة أن لجنة الاستماع والمتابعة يرأسها الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية، ويضم في عضويتها كل من:

الشيخ محمود الخشت، نائب نقيب القراء.

الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، الأمين العام للنقابة.

الشيخ محمد عبد الموجود خليفة، أمين الصندوق.

الشيخ أحمد أبو فيوض، عضو مجلس الإدارة.

الشيخ طه محمد النعماني، المستشار الفني للنقابة.

الشيخ محمد سالم عامر، أمين سر اللجنة.

وتم تشكيل هذه اللجنة لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة بما يضمن تنظيم العمل وضبط أي تجاوزات، وذلك تحت قيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الموقر.

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى ضبط القراء المتلاعبين ودولة التلاوة، ومتابعة الأداء داخل المساجد والمعاهد القرآنية، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الشرعية والفنية لضمان حسن التلاوة وجودة الأداء، وحماية حقوق المتلقين من أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة التلاوة.

وأشارت النقابة إلى أن اللجنة ستقوم بدورها بمتابعة القراء المبتدئين والمحترفين على حد سواء، وتقديم التوصيات اللازمة للنقابة ووزارة الأوقاف لتطوير آليات التدريب والمراقبة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء القرآني في كافة أنحاء الجمهورية.



