برامج تدريبية في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات بمديرية العمل بأسوان

بدأ في ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت مديرية العمل الانتهاء من تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية فى مجال " الملابس الجاهزة والمفروشات " وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بمدينة كلابشة ، مع إجراء الاختبارات النظرية والعملية للمجموعات الصباحية والمسائية .

وأوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ البرامج التدريبية التى إستهدفت تخريج 25 متدربة حيث تم تلقيهم للتدريبات بواقع 150 ساعة تدريبية للبرنامج الواحد وفقاً للخطة المحلية للمديرية .

ولفت إلى أننا نستهدف من تنظيم هذه البرامج إكساب شباب الخريجين المهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل ، وإعداد كوادر مؤهلة ليكونوا رواد أعمال فى المهن المختلفة .

فيما شهد الاجتماع نقل توجيهات محافظ أسوان فيما يتعلق بخطة العمل التنفيذى على مدار شهرى أغسطس الجارى ، وسبتمبر المقبل لعرض الموقف الحالى للإستراتيجية ، وتحديد المهام والأدوار لممثلى القطاعات المعنية بمحاور التكيف مع التغيرات المناخية ، والتمكين الإقتصادى ، والعمل ، والتنمية الريفية ، والتعليم ، والإغاثة ، والتحول الرقمى ، والصحة ، والتنمية المحلية ، فضلاً عن اللجنة الفنية المسئولة عن متابعة التنفيذ .

إلى جانب بحث آليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الإستراتيجية بما يضمن تفعيل مخرجاتها على أرض الواقع ، كما تم خلال الجلسة عرض نموذج قاعدة البيانات الخاصة بالمشاركين ، والتى تهدف إلى توثيق الجهود المبذولة وتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات بما يعزز من كفاءة العمل الأهلى ويضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة .

وأكد المشاركون على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق بين شركاء النجاح من الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بما يسهم فى مواجهة التحديات التنموية الراهنة ، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ ، والتمكين الإقتصادى ، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية .