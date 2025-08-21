قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع أعداد المتوفين والمصابين في حادث مطروح إلى 20 شخصا
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
برامج تدريبية في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات بمديرية العمل بأسوان

محمد عبد الفتاح

بدأ في ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت مديرية العمل الانتهاء من تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية فى مجال " الملابس الجاهزة والمفروشات " وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بمدينة كلابشة ، مع إجراء الاختبارات النظرية والعملية للمجموعات الصباحية والمسائية .

وأوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ البرامج التدريبية التى إستهدفت تخريج 25 متدربة حيث تم تلقيهم للتدريبات  بواقع 150 ساعة تدريبية للبرنامج الواحد وفقاً للخطة المحلية للمديرية .

ولفت إلى أننا نستهدف من تنظيم هذه البرامج إكساب شباب الخريجين المهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل ، وإعداد كوادر مؤهلة ليكونوا رواد أعمال فى المهن المختلفة .

فيما شهد الاجتماع نقل توجيهات محافظ أسوان فيما يتعلق بخطة العمل التنفيذى على مدار شهرى أغسطس الجارى ، وسبتمبر المقبل لعرض الموقف الحالى للإستراتيجية ، وتحديد المهام والأدوار لممثلى القطاعات المعنية بمحاور التكيف مع التغيرات المناخية ، والتمكين الإقتصادى ، والعمل ، والتنمية الريفية ، والتعليم ، والإغاثة ، والتحول الرقمى ، والصحة ، والتنمية المحلية ، فضلاً عن اللجنة الفنية المسئولة عن متابعة التنفيذ .

إلى جانب بحث آليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الإستراتيجية بما يضمن تفعيل مخرجاتها على أرض الواقع ، كما تم خلال الجلسة عرض نموذج قاعدة البيانات الخاصة بالمشاركين ، والتى تهدف إلى توثيق الجهود المبذولة وتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات بما يعزز من كفاءة العمل الأهلى ويضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة .

وأكد المشاركون على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق بين شركاء النجاح من الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بما يسهم فى مواجهة التحديات التنموية الراهنة ، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ ، والتمكين الإقتصادى ، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية .

البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

صورة أرشيفية

البلوجر نورهان حفظي

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

الاهلي

جانب من اللقاء

انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية

هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

