محمد صبحي: زوجتي الراحلة صنعت مستقبلي وكافحت حتى أصبح نجما
حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات
الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي
ماذا يحدث في سوريا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت: مسيرة بصورة المجرم
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
الأهلي يفوز على «رع» برباعية في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم
حدث نادر.. أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا
محمد صبحي: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال شغال في 5 أعمال درامية
بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي
تحفيز ودعم قبل السفر .. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا
لقيت اللي يقولي عيب.. محمد صبحي يبكي على الهواء.. فيديو
الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء
أحمد محسن: الإخوان تصعّد عداءها للدولة مستغلة الانتخابات

فريدة محمد

أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن التصعيد التحريضي الذي تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية ضد وزارة الداخلية وباقي مؤسسات الدولة يعكس حجم الارتباك داخل صفوف الجماعة مع بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي الراهن، موضحًا أن التنظيم يدرك أن أي عملية انتخابية ناجحة تعني ترسيخًا جديدًا لاستقرار الدولة، وهو ما يسعى بكل قوة إلى عرقلته أو التشويش عليه.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الجماعة اعتادت قبل كل استحقاق وطني إطلاق حملات تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية، محاولةً خلق حالة من الريبة بين المواطن والدولة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  هذه الحملات تعتمد على الأكاذيب وتضخيم الوقائع، بهدف صناعة صورة غير واقعية عن الأوضاع الداخلية.

وأضاف نائب بني سويف. أن تركيز الإخوان على استهداف وزارة الداخلية تحديدًا يأتي باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة مخططاتهم، وأن النجاحات الأمنية المتراكمة خلال السنوات الماضية أجهضت كثيرًا من تحركاتهم في الداخل والخارج.

وأوضح النائب أحمد محسن أن التنظيم يعمل حاليًا على ترويج سردية مفادها أن الدولة غير قادرة على تأمين العملية الانتخابية، وهي سردية يائسة تتجاهل ما حققته أجهزة الدولة من قدرة عالية في إدارة أحداث قومية كبرى شهد لها الجميع.

