قومى المرأة بأسوان يواصل تنفيذ جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى"حياة كريمة"

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ عدد 35 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع مركز إدفو ، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم للتوسع فى تنفيذ العديد من هذه الفعاليات لتصل للأهالى بمختلف القرى ونجوع وبما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وإستقراراً .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والوحدات المحلية تم مواصلة تنفيذ جلسات الدوار داخل 14 قرية ونجع حيث إستهدفت توعية عدد 1700 سيدة وفتاة ورجل من أهالى مركز إدفو .

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .

هذا وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بتنظيم حملة ميدانية بنطاق الأحياء المختلفة ضمت اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، والعاملين بالوحدة المحلية بكوم أمبو .

حيث تم المرور على شوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف ، ومحلات الأسماك المملحة والمخابز البلدية والمجمعات الإستهلاكية والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، وقد أسفرت جهود الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 محاضر لأسعار فواتير مخالفة بمعرفة جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، مع رفع الإشغالات بالشوارع المختلفة بنطاق المدينة ، علاوة على القيام بالتجهيز لإقامة معارض " أهلاً مدارس " .