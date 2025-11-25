قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لوسيد تفوز بلقب أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة 2025

في تطور لافت داخل سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، حصلت شركة لوسيد الأمريكية على لقب أفضل علامة سيارات كهربائية فاخرة لعام 2025، متفوقة على أسماء ضخمة مثل تسلا وريفيان. 

المدهش أن لوسيد، رغم مكانتها الناشئة وحصولها على هذا التتويج، تبيع فقط طرازين اثنين في الأسواق، لكنها استطاعت بفضل جودتها وتقنياتها المتطورة أن تتقدم على الشركات الأكثر انتشارًا.

صعود لـ لوسيد مذهل رغم محدودية الطرازات

ما يميز لوسيد أنها لم تعتمد على عدد كبير من الموديلات لتفرض نفسها في فئة السيارات الفاخرة. 

فطرازا لوسيد Air و لوسيد جرافيتي فقط كانا كافيين لإثبات قدرة الشركة على تقديم منتج استثنائي يجمع بين الفخامة والأداء الكهربائي العالي والمدى الطويل، وهو ما جعلها تتصدر قائمة علامات السيارات الفاخرة لعام 2025.

لماذا تفوقت لوسيد على تسلا وريفيان؟

عدد من المحللين أشاروا إلى أن سبب تفوق لوسيد يعود إلى تركيزها المكثف على الجودة والتقنيات الداخلية وتجربة القيادة الفاخرة، بدلًا من توسيع نطاق الطرازات بسرعة.

أما تسلا، ورغم شعبيتها، فقد تراجعت نسبيًا في التصنيف بسبب المنافسة الشرسة، خصوصًا مع دخول علامات جديدة ذات طابع فاخر أكثر وضوحًا.

وريفيان، رغم تقدمها في فئة السيارات المغامرة، لم تستطع منافسة فخامة وتطوير لوسيد.

اعتمدت الجهة المانحة للتصنيف على مجموعة من العناصر، أبرزها جودة المقصورة، مستوى الرفاهية، المدى الكهربائي، اعتماد التقنيات الحديثة، الأداء العام، وتجربة العملاء بعد البيع.

وقد تفوقت لوسيد بشكل واضح في معظم هذه الفئات، خاصة في مدى القيادة الكهربائي الذي يظل واحدًا من أبرز نقاط قوتها.

من المتوقع أن يمنح هذا اللقب لوسيد دفعة قوية في الأسواق العالمية، خصوصًا الأسواق الخليجية التي تشهد إقبالًا مرتفعًا على السيارات الكهربائية الفاخرة. 

كما يشير محللون إلى احتمال توسع الشركة في تقديم طرازات جديدة خلال عامي 2025 و2026، ما قد يجعلها منافسًا أكثر خطورة على الشركات الكبرى.

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

رئيس ماعت: العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم المخالفات

بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

محافظ الشرقية: العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

