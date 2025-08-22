إزالة 148 حالة تعدٍ ضمن فعاليات المرحلة الأولى للموجة 27 بأسوان

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف محافظ أسوان بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ووصلت حتى الآن إلى إزالة 148 حالة تعدى بمساحة 67 ألف و 800 م2 ، بالإضافة إلى 2100 فدان .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 10 حالات تعدى بمساحة وصلت إلى 2000 م2 ، و 145 فدان ، مع إيقاف العديد من المبانى لعدم إصدار تراخيص لها ، وشهدت الحملة مشاركة للأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 33 ألف و 268 م2 ، وتم تنفيذ أعمال الإزالة بالتعاون مع الجهات المختصة ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بإزالة 17 حالة تعدى بمساحة 990 فدان و 300 م2 عبارة عن مبانى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بإزالة حالتين تعدى بمساحة 250 م2 .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان يتنظيم سلسلة متواصلة الحملات المكبرة المسائية والصباحية لرفع الإشغالات حيث أثمرت جهود هذه الحملات فى رفع أكثر من 1025 حالة إشغال ، وتم مصادرة المضبوطات المتنوعة من خلال نقلها بواسطة 8 سيارات متنوعة ما بين كبيرة وصغيرة ، مع القيام كذلك بإغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف يديرها جنسيات أفريقية غير مصرية ، وتم أيضاً مصادرة ما تحتويه من مستلزمات .