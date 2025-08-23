قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
محافظات

تدخل محافظ أسوان يحل مشكلة ضعف وعدم وصول مياه الشرب لـ3قرى بإدفو

محمد عبد الفتاح

فى ظل التفاعل المباشر للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الشكاوى والمشاكل الجماهيرية لسرعة التعامل معها ، ووضع الحلول الجذرية لها. 

وفور ورود شكوى لمحافظ أسوان من أهالى قرى النزل ومعروف التابعين للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وأيضاً قرى وادى عبادى بمركز إدفو بشأن ضعف وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، وعدم وصولها لتغذية منازلهم ، وتلبية إحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل. 

وعلى الفور أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بسرعة التعامل مع هذه الشكوى. 

وقد أوضح رئيس المدينة بأنه بناءاً على التعليمات المباشرة من محافظ أسوان فيما يتعلق بالشكوى سالفة الذكر ، فقد تم الوقوف على أن سبب المشكلة يتمثل فى وجود 3 من غراب مياه الشرب " أو ما يعرف بمنفذ توزيع المياه العشوائية والغير مرخصة مربوطين على خطوط وشبكات المياه المغذية لقرى النزل ومعروف ووادى عبادى ، وهو ما كان يتسبب بدوره فى عدم وصول المياه للأهالى المقيمين بهذه القرى بالشكل الكافى الذى يلبى إحيتاجاتهم ، ولاسيما بأن هذه المنافذ كانت تعمل على مدار اليوم .

مياه الشرب 

وأكد بأن المحافظ الدكتور إسماعيل كمال كلف على الفور بسرعة القيام بإغلاق وإزالة الـ 3 غراب المياه من خطوط شبكة المياه المغذية للقرى الثلاثة ، وهو ما تم بالفعل حيث تم تنظيم حملة مكبرة شاركت فيها الأجهزة الأمنية من فرقة شمال المدينة ، ومأمور المركز ومدير المباحث والقوات المرافقة لهم ، والفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن العاملين والفنيين بالوحدة المحلية. 

وقد أثمرت جهود الحملة عن الإزالة الكاملة لهذه المنافذ ، وغلقها بشكل نهائى ، وهو ما أنعكس على إنتظام تدفق كميات مياه الشرب بكامل طاقتها لخدمة نحو 20 ألف نسمة من أهالى قرى النزل ومعروف ووادى عبادى ، والذين قدموا شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له للتدخل الفورى ، وحل هذه المشكلة التى كانت تؤرقهم ويعانوا منها بشكل مستمر مما سيحقق معهم توفير إحتياجاتهم من المياه ، وخاصة خلال هذه الفترة التى تشهد إرتفاع درجات الحرارة. 

وأشار عاطف كامل بأنه فى نفس الوقت قامت الفرق الفنية بشركة مياه الشرب بمراجعة محابس المياه المغذية لخطوط الشبكة بالقرى الثلاثة للإطمئنان والتأكد من أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة حتى يتسنى توفير المياه على أكمل وجه ، لافتاً بأنه بالتوازى مع ذلك فقد تم توفير مصدر بديل للمواطنين المنتفعين من غراب المياه حيث قامت شركة مياه الشرب بتوفير خط مياه مربوط بمحطة مياه إدفو شرق لتلبية إحتياجاتهم من المياه بالشكل المطلوب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

