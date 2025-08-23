محافظ أسوان يتفقد تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجى بالمحاميد

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة .

حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية ، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء تلقيهم للخدمات المتنوعة .

ووجه محافظ أسوان إلى أهمية تعريف المواطنين بالخدمات العديدة والمتنوعة المتاحة داخل هذا الصرح حتى يمكنهم الإستفادة منها على الوجه الأكمل .

مركز تكنولوجى

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النصراب بقرية العوينية بمركز إدفو ، والذى تم إنشاؤه ونهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وخلال جولته التفقدية بالمركز برفقة ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية تشغيل المركز بشكل كامل لما سيحققه من توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى الألعاب المختلفة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

وكلف المحافظ بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم ، مع تشجير المنطقة الواقعة بجانب مركز الشباب، ومد خط مياه لتوفير مصدر دائم للرى بها .