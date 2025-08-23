قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الشراونة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة بمركز إدفو ، والذى تصل تكلفته إلى 244 مليون جنيه ، ويأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة .

وأكد محافظ أسوان على أننا نستهدف من متابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات ، وتحقيق الإيجابيات منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

ومن جانبه أوضح المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه فى ظل المتابعة المستمرة من محافظ أسوان للمشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

الصرف الصحى

وبالتنسيق المستمر مع فرع الهيئة بأسوان بقيادة المهندسة سوزان متولى جارى الإنتهاء من المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة فى نهاية نوفمبر القادم ، والذى يخدم أكثر من 10 ألاف نسمة بالقرية ، ويضم محطة بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة 1/2 ألف م3 / يوم ،وبنسبة تنفيذ 60 % للأعمال المدنية ، كما يضم محطة رفع تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بها بنسبة 100 % ، وجارى حالياً تنفيذ تجارب التشغيل بها .

ولفت بأن المشروع يضم أيضاً شبكات إنحدار بطول 12.5 كم وتم تنفيذها بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى خط سيب بطول 1350 متر ، وبقطر 225 مللى ، وجارى تنفيذها بنسبة 45 % ، ومربوطة على مخر سيل الشراونة .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز إدفو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  " حياة كريمة ".

وقام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه ، وبطاقة 300 م3/ يوم بنظام المعالجة المدمجة الثلاثية بنسبة تنفيذ 96 % .

أسوان محافظة أسوان

