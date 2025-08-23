قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب بإدفو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النصراب بقرية العوينية بمركز إدفو ، والذى تم إنشاؤه ونهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وخلال جولته التفقدية بالمركز برفقة ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية تشغيل المركز بشكل كامل لما سيحققه من توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى الألعاب المختلفة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

وكلف المحافظ بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم ، مع تشجير المنطقة الواقعة بجانب مركز الشباب، ومد خط مياه لتوفير مصدر دائم للرى بها .

مركز شباب

وفى نفس الوقت إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المركز من وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والذى أوضح بأن المركز يضم مبنى إدارى مكون من أرضى ودور علوى ، بجانب ملعب خماسى بالنجيل الصناعى ، متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة ، لافتاً إلى أنه تم دعم المركز أيضاً بالأدوات الرياضية والأثاث وحديقة ألعاب للأطفال وصالة جيم وبساط للألعاب الفردية دعماً من وزارة الشباب والرياضة .

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة .

حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

