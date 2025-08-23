النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل عن صور جوية جديدة لأعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، الذي يمتد بطول 660 كيلومترًا ويشمل 21 محطة (13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية).

وأوضحت الوزارة أن المشاهد الملتقطة تعكس حجم الأعمال المتقدمة في المشروع الذي يشارك في تنفيذه آلاف المهندسين والعمال المصريين، مؤكدة أن الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، في خطوة وُصفت بأنها بمثابة "قناة سويس جديدة على قضبان".

ويعد الخط الأول جزءًا من شبكة القطار الكهربائي السريع التي تضم ثلاثة خطوط بإجمالي 2000 كيلومتر و60 محطة، إلى جانب 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع، مع ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة.

وأشارت الوزارة إلى وصول أول قطار إقليمي مصنع في مصانع "سيمنز" الألمانية إلى مصر مؤخرًا، على أن يصل أول قطار سريع في سبتمبر المقبل.