الشعب الجمهوري: رفض إسرائيل لمقترح مصر وقطر يكشف نيتها مواصلة الحرب

قال أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن الموقف الإسرائيلي برفض المقترح المصري القطري يكشف إصرار الاحتلال على سياسة التعطيل والمراوغة لمواصلة الحرب، خاصة مع تمسكه بطرح غير واقعي يتمثل في نزع كامل سلاح حركة حماس.

وأضاف عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن مصر تتحرك برؤية واضحة تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة عازمة على الدفع نحو اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا، يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وفتح مسار حقيقي للاستقرار.

وأكد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري أن المقترح المصري القطري يمثل أرضية جادة لبلورة اتفاق متوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة متقدمة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد عبد الصمد على أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، موضحًا أن تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية تعكس التزامًا استراتيجيًا راسخًا بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.