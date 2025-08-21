قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
اركب شيري انفي سيدان بـ 200 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
أكثر من 2000 متطوع بالهلال الأحمر المصري يجهزون قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة
أصغر هداف عالمي.. لامين يامال يواصل صناعة المجد في الدوري الإسباني
إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالأراضي المحتلة وإصابة أحد المستوطنين
روسيا تعلن تدمير 49 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس
الكويت تسحب جنسيتها من 24 شخصاً.. لهذا السبب
قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: رفض إسرائيل لمقترح مصر وقطر يكشف نيتها مواصلة الحرب

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

قال أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن الموقف الإسرائيلي برفض المقترح المصري القطري يكشف إصرار الاحتلال على سياسة التعطيل والمراوغة لمواصلة الحرب، خاصة مع تمسكه بطرح غير واقعي يتمثل في نزع كامل سلاح حركة حماس.

وأضاف عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن مصر تتحرك برؤية واضحة تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة عازمة على الدفع نحو اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا، يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وفتح مسار حقيقي للاستقرار.

وأكد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري أن المقترح المصري القطري يمثل أرضية جادة لبلورة اتفاق متوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة متقدمة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد عبد الصمد على أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، موضحًا أن تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية تعكس التزامًا استراتيجيًا راسخًا بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.

غزة المقترح المصري البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

تأييد المشدد 3 سنوات و3 أشهر لطفل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش

تأييد المشدد 3 سنوات و3 أشهر لطفل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش

نورهان حفظي

التحقيق مع البلوجر نورهان حفظي بعد ضبطها بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء

ارشيفية

تفاصيل مثيرة في تناوب اعتداء 3 مسجلين خطر على سيدتين

بالصور

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد