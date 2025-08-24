اليوم.. انطلاق القطار السابع المجاني لعودة السودانيين من القاهرة إلى أسوان

ينطلق اليوم الأحد القطار السابع «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) ضمن رحلات العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة السد العالي في أسوان.

وتحدد موعد تحرك القطار في الساعة 11:00 صباحًا على أن يصل إلى أسوان في 11:40 مساءً، بما يضمن راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول. كما سيعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً ليصل إلى محطة مصر صباح الغد في 9:25 صباحًا.

وتأتي هذه الرحلات في إطار الجهود المبذولة لتيسير العودة الطوعية للسودانيين، مع توفير التذاكر مجانًا بالكامل دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء المادية خلال تنقلاتهم.