بث مباشر| انطلاق القطار السابع المجاني لعودة السودانيين من القاهرة إلى أسوان

انطلق صباح اليوم الأحد القطار السابع «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) ضمن رحلات العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي في أسوان.

وجرى توثيق اقبال الركاب على القطار عبر بث مباشر من محطة مصر بعدسة موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحرك القطار في تمام الساعة 11:00 صباحًا ومن المقرر أن يصل إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يضمن راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة مصر صباح الغد في الساعة 9:25 صباحًا.

وتندرج هذه الرحلات ضمن الجهود المبذولة لتيسير العودة الطوعية للسودانيين، مع توفير التذاكر مجانًا بالكامل دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء المادية خلال تنقلاتهم.

