شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف

أشادت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، بالموقف البطولي الذي قام به “طارق محمد بريس” غفير مزلقان بني سويف؛ بعد أن تمكن من إنقاذ حياة شاب من موت محقق اليومـ أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان.

وقالت النقابة، إن غفير المزلقان طارق محمد بريس، كان قد أغلق بوابات المزلقان لمرور أحد القطارات، إلا أن الشاب تجاوزه وقرر العبور، ولم ينتبه لدخول القطار على المزلقان.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن يقظة “طارق” غفير المزلقان وانتباهه للماره؛ جعلته يجري مسرعا وفي لمح البصر احتضن الشاب وسقط به على الخط المقابل بعيدا عن مواجهة القطار، وتمكن من إنقاذ حياته.

وواصلت النقابة العامة: “كل يوم قصة وحكاية تؤكد يقظة رجال السكة الحديد في كل القطاعات والمناطق، رغم أنهم يعملون جميعا في ظروف صعبة، إلا أنهم يعملون بيقظة وتركيز، وينفذون تعليمات الهيئة والقيادات بكل دقة حرصا منهم على سلامة وأمان جمهور الركاب والمارة”.

فيما أشارت النقابة إلى قيام المهندس عثمان محمود مدير عام التشغيل على الشبكة، بتكريم غفير المزلقان فورا عقب الواقعة.

كما قرر عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة، استدعاء طارق محمد بريس، غفير مزلقان بني سويف، وتكريمه؛ ليقظته وشهامته في إنقاذ حياة الشاب.