يقظة غفير مزلقان تنقذ شابًا من الموت تحت عجلات قطار ببني سويف| شاهد

تمكن طارق محمد بريس، غفير مزلقان بني سويف، اليوم من إنقاذ شاب من موت محقق بعد أن حاول عبور المزلقان أثناء مرور القطار.

وقال شهود العيان، إن غفير المزلقان كان قد أغلق البوابات لمرور القطار، إلا أن الشاب قرر العبور ولم ينتبه لدخول القطار، ليقوم طارق محمد بريس بالركض نحو الشاب واحتضانه وسحبه على الخط المقابل، بعيدًا عن مسار القطار، في مشهد أظهر يقظته وسرعة تصرفه بحسب نقابة السكك الحديدية.

وأشاد المهندس عثمان رضا محمد، مدير عام الصيانة والتشغيل على الشبكة، والمهندس محمد شحاتة، مدير إدارة التشغيل، والمهندس جمال صابر، رئيس قسم محطات بني سويف، بتصرف الغفير، وقاموا بتكريمه فور وقوع الحادث.

كما قرر عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، استدعاء طارق محمد بريس لتكريمه على يقظته وشهامته في إنقاذ حياة الشاب، مؤكدين أن هذه الواقعة تعكس حرص رجال السكة الحديد على سلامة الركاب والمارة رغم صعوبة الظروف الصيفية والشتوية.

لمشاهدة الفيديو:

https://www.facebook.com/share/v/1J4YYATotm/