شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم بزعم الاستخدام المزدوج

إسراء صبري

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، إن القافلة رقم 21 من قوافل «زاد العزة» تشهد استمرارًا في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، في مشهد إنساني يعكس حجم التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقطاع المنكوب.

وأشار إلى أن الشاحنات تتبع عدة جهات، منها برنامج الأغذية العالمي، والمطبخ العالمي، ودول عربية كالإمارات وقطر، مؤكدًا أن الهلال الأحمر المصري شكّل الجزء الأكبر من المساعدات، وهو ما اعتبره الجانب الإيجابي في هذه الأزمة الممتدة.

منع دخول شاحنات مساعدات من كرم أبو سالم

وعلى الجانب الآخر، أوضح عبيد أن عدداً كبيراً من الشاحنات التي انطلقت صباح اليوم من رفح نحو معبر كرم أبو سالم تم منعها من الدخول إلى قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، ما أدى إلى عودة هذه الشاحنات إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أن من بين هذه الشاحنات مساعدات تابعة لدولة قطر وبيت الزكاة التابع للأزهر الشريف، وكانت محملة فقط بـالطحين (الدقيق)، دون أي مواد أو معدات يمكن استخدامها أو تحويلها إلى متفجرات كما زعمت السلطات الإسرائيلية.

وأضاف: «الشاحنات لم تكن تحتوي على أي مواد مزدوجة الاستخدام، بل فقط مستلزمات حياتية شديدة الأهمية، وهو ما يجعل المنع غير مبرر إنسانيًا».

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

