الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم بزعم الاستخدام المزدوج

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، إن القافلة رقم 21 من قوافل «زاد العزة» تشهد استمرارًا في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، في مشهد إنساني يعكس حجم التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقطاع المنكوب.

وأشار إلى أن الشاحنات تتبع عدة جهات، منها برنامج الأغذية العالمي، والمطبخ العالمي، ودول عربية كالإمارات وقطر، مؤكدًا أن الهلال الأحمر المصري شكّل الجزء الأكبر من المساعدات، وهو ما اعتبره الجانب الإيجابي في هذه الأزمة الممتدة.

منع دخول شاحنات مساعدات من كرم أبو سالم

وعلى الجانب الآخر، أوضح عبيد أن عدداً كبيراً من الشاحنات التي انطلقت صباح اليوم من رفح نحو معبر كرم أبو سالم تم منعها من الدخول إلى قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، ما أدى إلى عودة هذه الشاحنات إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أن من بين هذه الشاحنات مساعدات تابعة لدولة قطر وبيت الزكاة التابع للأزهر الشريف، وكانت محملة فقط بـالطحين (الدقيق)، دون أي مواد أو معدات يمكن استخدامها أو تحويلها إلى متفجرات كما زعمت السلطات الإسرائيلية.

وأضاف: «الشاحنات لم تكن تحتوي على أي مواد مزدوجة الاستخدام، بل فقط مستلزمات حياتية شديدة الأهمية، وهو ما يجعل المنع غير مبرر إنسانيًا».