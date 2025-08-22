بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

يبحث الكثيرون عن كيفية حجز تذاكر القطارات من المنزل، حيث أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية الجديد الذي يتيح للركاب إمكانية الاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا من خلال الاتصال الهاتفي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل.

حجز تذاكر القطارات

وأكدت وزارة النقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وتوفير قنوات متعددة للحصول على المعلومات وشراء التذاكر، بما يواكب استراتيجية الدولة نحو الحوكمة والتحول الرقمي في مختلف الخدمات.

خدمات يقدمها مركز خدمة العملاء

مركز خدمة العملاء الجديد يتيح مجموعة متنوعة من الخدمات للركاب، تشمل الاستعلام عن بيانات ومواعيد جميع القطارات على مختلف الخطوط، والتعرف على قنوات وطرق بيع التذاكر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك الاستعلام عن التذاكر المحجوزة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو وكلاء البيع المعتمدين.

رقم مركز خدمة عملاء السكة الحديد

تشير الهيئة إلى أن خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء متاحة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة يوميًا، حيث يمكن الاتصال على الرقم (1661) من الهاتف المحمول أو عبر الرقم (09000661) من الهاتف الأرضي.

حجز مقاعد القطارات بخطوات ميسرة

يوفر المركز خدمة حجز المقاعد على القطارات الفاخرة والمكيفة بجميع الخطوط من خلال آلية سهلة، تبدأ باتصال العميل على أرقام مركز خدمة العملاء وطلب الحجز، ليقوم موظف الخدمة بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالرحلة والقطار المرغوب.

خطوات عملية الحجز والدفع

بعد موافقة العميل على الحجز، يتم إرسال طلب إلكتروني إلى النظام الآلي لإصدار التذاكر، حيث يتلقى العميل رسالة قصيرة SMS على هاتفه المسجل تحتوي على رقم دفع مرجعي، ليقوم باستخدامه في سداد قيمة التذكرة عبر منافذ التحصيل الإلكتروني مثل "فوري" أو من خلال تطبيق "فوري" على الهاتف المحمول.

استلام التذكرة إلكترونيًا

فور إتمام عملية الدفع، يتلقى العميل رسالة SMS ثانية تتضمن رابطًا يمكن من خلاله تحميل التذكرة الإلكترونية على هاتفه المحمول، ليتمكن من استخدامها مباشرة عند السفر عبر البوابات الإلكترونية بالمحطات أو إبرازها لمفتش القطار أثناء الرحلة.

تسجيل الشكاوى ومعالجة المشكلات

من بين المزايا التي يقدمها المركز إمكانية تسجيل شكوى مباشرة ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة للعمل على حلها ومعالجة أي مشكلات، مع الحرص على تفادي تكرارها مستقبلًا، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة.