وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي وأدبي

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي وأدبي
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي وأدبي
إسراء عبدالمطلب

يشهد طلاب الثانوية العامة هذه الأيام واحدة من أهم محطات مشوارهم التعليمي، حيث تنتهي اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، التي أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتعديل مسارهم التعليمي والانتقال إلى الكليات الأقرب جغرافيًا. 

ومع إعلان نتائج هذه المرحلة، يبدأ العد التنازلي لانطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، التي تُعد المحطة الأخيرة أمام طلاب الثانوية العامة، سواء من لم يسجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية، أو طلاب الدور الثاني الذين ينتظرون فرصتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد.

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المقرر أن تُعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق عقب الانتهاء من إعلان نتائج تقليل الاغتراب. 

وبما أن فترة التحويلات تنتهي رسميًا اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، فمن المرجح أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر أغسطس الجاري، ليبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة – شعبة علمي 2025

تفتح المرحلة الثالثة أمام طلاب شعبة علمي مجموعة من الكليات والمعاهد التي لا تزال بها أماكن شاغرة، ومن أبرزها:

  • كلية الآثار
  • كلية التربية
  • كلية الآداب
  • كلية الثروة السمكية
  • كلية الفنون الجميلة
  • كلية الحقوق
  • كلية الخدمة الاجتماعية
  • الكلية التكنولوجية
  • آداب انتساب
  • حقوق انتساب
  • تربية رياضية
  • دار علوم انتساب
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • كلية التربية النوعية
  • كلية التربية الابتدائية
  • كلية التربية للطفولة
  • كلية التربية الفنية
  • كلية السياحة والفنادق
  • كلية التربية الموسيقية
  • كلية الاقتصاد المنزلي
  • كلية التربية للطفولة المبكرة
  • كلية الزراعة
  • كلية العلوم شعبة رياضة
  • كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة – شعبة أدبي 2025

أما بالنسبة لطلاب شعبة الأدبي، فتشمل الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لعام 2025 ما يلي:

  • كلية الحقوق
  • كلية التربية الرياضية
  • كلية الاقتصاد المنزلي
  • كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
  • حقوق انتساب
  • كلية السياحة والفنادق
  • كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي
  • كلية التربية شعبة تربية فنية
  • كلية التربية النوعية
  • كلية دار العلوم
  • كلية التربية للطفولة
  • كلية الآداب
  • كلية الخدمة الاجتماعية
  • كلية التربية الابتدائية

تُمثل المرحلة الثالثة من التنسيق فرصة أخيرة لطلاب الثانوية العامة لاستكمال مشوارهم الجامعي، وسط توقعات بارتفاع نسب الإقبال عليها، خاصة من طلاب الدور الثاني. 

ويبقى الأمل معقودًا على حسن اختيار الطلاب لرغباتهم بما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، حتى تكون بداية ناجحة لمرحلة جديدة من حياتهم التعليمية.

