اليوم.. التحكيم المصري في مهمة حاسمة بأمم أفريقيا 2025

يخوض التحكيم المصري اختبارًا من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد إدارة مباراة قوية ومصيرية لطاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف.

إسناد قمة الجزائر والكونغو للتحكيم المصري

قرر «كاف» الاعتماد على الحكم الدولي محمد معروف لقيادة مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة القارية، في لقاء مرتقب يجمع بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة السمراء، ويتمتعان بتاريخ طويل من المنافسة والندية.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

تقام مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الأدوار الإقصائية التي لا تحتمل الأخطاء، حيث يسعى كل منتخب إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ما يضاعف من أهمية اللقاء ويضع طاقم التحكيم تحت ضغوط كبيرة طوال أحداث المباراة.

ثقة أفريقية في الكفاءات المصرية

يعكس اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة هذه المواجهة الحساسة، الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للحكام المصريين، خاصة في ظل تطور مستوى التحكيم المصري خلال السنوات الأخيرة، ونجاحه في إدارة العديد من المباريات الكبرى على الصعيدين القاري والدولي.

مسؤولية كبيرة على عاتق محمد معروف

يقع على عاتق الحكم الدولي محمد معروف مسؤولية كبيرة في إدارة اللقاء بحزم وعدالة، في ظل القوة البدنية والسرعات العالية التي تتميز بها مباريات منتخبي الجزائر والكونغو، إضافة إلى الحساسية الجماهيرية والإعلامية المحيطة بالمواجهة.

التحكيم المصري أمام تحدٍ جديد

تمثل هذه المباراة فرصة جديدة للتحكيم المصري لإثبات جدارته وقدرته على إدارة أصعب المواجهات في البطولات الكبرى، وتعزيز حضوره القاري، بما يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها داخل منظومة كرة القدم الأفريقية



