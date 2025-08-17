مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، خاصة مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024 علمي وأدبي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..

تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

جاءت الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية 2025 نظام حديث.

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث):

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى قنا

آداب انتساب موجه حلوان

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

حقوق انتساب موجه القاهرة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالزقازيق

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

آداب انتساب موجه بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه بنها

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

ك.ت. فني صناعى بنها

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

الفني للفنادق بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

تربية (طفولة) الغردقة

حقوق انتساب موجه بني سويف

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

آداب انتساب موجه المنيا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني صناعى قويسنا

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج

آداب انتساب موجه بني سويف

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

خدمة اجتماعية أسيوط

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

حقوق انتساب موجه المنصورة

الفني التجارى بقنا

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب انتساب موجه طنطا

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه عين شمس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى اسوان

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة

تربية (طفولة) الوادي الجديد

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

تربية بني سويف رياضة

تربية سوهاج رياضة

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة

العالي للغات 6 اكتوبر

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

الفني التجارى بسوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية نوعية سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

تربية جنوب الوادي رياضة

آداب انتساب موجه العريش

تربية الاقصر رياضه

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية نوعية مطروح

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

دار العلوم انتساب موجه المنيا

المعهد العالى للغات بأسوان

معهد المنيا العالى للغات

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

تربية الغردقة رياضة

حقوق انتساب موجه طنطا

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية (طفولة) العريش

تربية العريش رياضة

تربية فنية حلوان بالزمالك

آداب انتساب موجه دمياط

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

تربية نوعية أسوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

العالي ترميم الآثار بأبي قير

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

دراسات نوعيه العريش

تربية طفولة مبكرة الفيوم

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية مطروح رياضه

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الزقازيق

دار العلوم المنيا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

تربية موسيقية حلوان

العلوم الزراعية البيئية العريش

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية نوعية جنوب الوادي

دار العلوم انتساب موجه أسوان

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

ك.ت. فني صناعى الصحافه

تربية نوعية بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى المطريه

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية دمياط رياضة

خدمة اجتماعية أسوان

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

المعهد العالي للغات بالمنصورة

أقتصاد منزلى حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية نوعية عين شمس

آثار جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية السويس رياضة

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

تربية مدينة السادات رياضة

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

تربية نوعية أسيوط

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

سياحة وفنادق الغردقة

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة

زراعة أسيوط/ رياضة

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا علوم

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

تربية (طفولة) طنطا

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

تربية (طفولة) سوهاج

تربية نوعية دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

دار العلوم الفيوم

تربية نوعية المنصورة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

علوم جنوب الوادي رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية الفيوم رياضة

آداب الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

تربية الوادي الجديد

تربية بور سعيد رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

آداب المنيا

حقوق انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه دمنهور

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالي للغات بمصر جديده

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

سياحة وفنادق مطروح

زراعة الوادي الجديد

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

زراعة الفيوم رياضة

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق المنصورة

آداب بنها

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة دمياط رياضة

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق الفيوم

زراعة الزقازيق رياضة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

آداب المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية بنها

زراعة المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية الفيوم

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

زراعة عين شمس رياضة

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تربية نوعية الزقازيق

آداب الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية مطروح

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

آثار و لغات مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

ثروة سمكية السويس

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

زراعة المنيا

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

زراعة سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

سياحه وفنادق الاقصر

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

حقوق بني سويف

تربية بني سويف

آداب بني سويف

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

فنون جميلة (فنون) المنيا

فنون جميلة (فنون) الأقصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية المنيا

تربية سوهاج

آداب سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

آداب حلوان

حقوق حلوان

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

خدمة اجتماعية حلوان

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

فنون جميلة (فنون) أسيوط

تربية العريش

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

تربية أسوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

زراعة جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

حقوق عين شمس

تربية طفولة مبكرة أسيوط

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

آداب الفيوم

آداب عين شمس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

حقوق الإسكندرية

تربية دمنهور رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية الإسكندرية رياضة

تربية عين شمس رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية الزقازيق رياضة

آداب دمنهور

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

زراعة بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

تربية طفولة مبكرة بني سويف

آداب الإسكندرية

تربية حلوان رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم سوهاج رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

حقوق القاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

تربية نوعية القاهرة

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية جنوب الوادي

آداب جنوب الوادي

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

آداب المنصورة

آداب و علوم إنسانية السويس

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

حقوق المنصورة

علوم العريش رياضة

زراعة الفيوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

الفني التجارى بالمنصوره

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

تربية بنات عين شمس

آداب بنات عين شمس

تربية (طفولة) عين شمس

حقوق مدينة السادات

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

حقوق طنطا

دار العلوم أسوان

ك.ت. فني صناعى شبرا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية نوعية طنطا

آداب طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

آثار الأقصر

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

آداب دمياط

آثار سوهاج

سياحة وفنادق بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

تربية طفولة مبكرة المنيا

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

آداب أسوان

تربية (طفولة) أسوان

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسيوط

تربية الغردقة

حقوق أسيوط

آداب أسيوط

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

زراعة أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية

المعهد الكندي العالي للحاسبات

تربية الاقصر

علوم الاقصر رياضة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

تربية فنية المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

آداب انتساب موجه أسوان

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى ببور سعيد

نظم معلومات ادارية قطاميه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية أسوان رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

خدمة اجتماعية الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

آداب انتساب موجه سوهاج

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر