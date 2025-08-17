قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الكبرى وهم.. والسلام مع مصر خط أحمر
بدء عزاء تيمور تيمور.. ونجله يدخل في نوبة بكاء شديدة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل
إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية داعش التجمع لجلسة 18 أكتوبر
خبير: نشر ترامب للحرس الوطني بواشنطن يعكس خططه للهيمنة على الولايات الديمقراطية
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى يستعرض لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسؤولين وتطورات القضية الفلسطينية
مستشار أبو مازن: لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب على غزة لفعلت فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

تقليل الاغتراب 2025
تقليل الاغتراب 2025
نهلة الشربيني

تنتهي غدا مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، التي بدأت يوم الخميس الماضي 14 اغسطس.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتي الاولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025 ، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

الشروط والقواعد المُنظمة بشأن التحويل بين الكليات الجامعية

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 شروط التحويل إلى كلية مناظرة 

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

• في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

 شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة 

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلي:

  • حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه).
  • وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حده.
  • استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.
تنسيق الجامعات 2025 تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

ترشيحاتنا

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: خصص وقتًا للتأمل

كبار السن

يُعرّضهم لمُضاعفات خطيرة.. اكتشف طرق فقدان الشهية عند كبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

بالصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد