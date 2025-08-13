تنسيق الجامعات|«تكنولوجيا السيارات الهجين» بجامعة حلوان.. تأهيل تقني لرواد النقل الذكي والمستدام

في ظل التحوّل العالمي نحو النقل الذكي والمركبات الصديقة للبيئة، تقدم جامعة حلوان من خلال كلية التكنولوجيا والتعليم برنامجًا أكاديميًا متطورًا هو برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين (HVT)، الذي يُعنى بإعداد كوادر تقنية متخصصة تلبي متطلبات سوق السيارات الهجينة والكهربائية المتنامي.

يهدف البرنامج إلى تخريج تكنولوجيين ذوي كفاءة عالية في تصميم وتشغيل وصيانة المركبات الكهروميكانيكية الحديثة، مع التركيز على التطبيقات العملية من خلال مشروعات وأبحاث ميدانية في مجالات إدارة الطاقة، والمحركات، وأنظمة السلامة، والتحكم، واختبار السيارات وتحليل أدائها.

ويوفر البرنامج للطلاب:

خلفية معرفية تطبيقية حول تكنولوجيا السيارات الهجينة ومتعددة المصادر.

دراسة النظم الميكانيكية والكهربائية للمركبات الذكية.

فهم آليات إدارة واستعادة الطاقة وطرق تراكمها في أنظمة الدفع الحديثة.

مهارات صيانة المركبات الهجينة وتشخيص أعطالها بطرق علمية متقدمة.

تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية المتعلقة بأنظمة التشغيل والنقل.

التعرف على المواد الصناعية غير التقليدية وتقنيات استخدامها في المركبات.

كما يغطي البرنامج الجوانب الإدارية والتسويقية المرتبطة بقطاع السيارات، ما يمنح الخريج مرونة في العمل بمختلف المجالات داخل هذه الصناعة الحيوية، من التشغيل الفني إلى الإدارة والتسويق وخدمة ما بعد البيع.

ويُعد هذا التخصص خيارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بعالم تكنولوجيا السيارات المتطورة، خاصة في ظل توجه الدول نحو التحول للطاقة النظيفة والمركبات المستدامة.

يمثل برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين نموذجًا أكاديميًا حديثًا يسهم في إعداد جيل جديد من التكنولوجيين القادرين على قيادة مستقبل النقل الذكي والمستدام في مصر والعالم.