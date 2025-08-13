تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات الذكية والكهربائية، يفتح برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان آفاقًا جديدة ومتميزة لطلاب الثانوية العامة الذين يطمحون لدخول عالم هندسي يجمع بين ميكانيكا السيارات وأحدث تقنيات الكهرباء والإلكترونيات. البرنامج الأول من نوعه في الجامعات الحكومية المصرية، يقدم منهجًا دراسيًا متميزًا يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، يُغطي السيارات الذكية، الكهربائية، والهجينة، ما يؤهل الطلاب لمواكبة أحدث تطورات الصناعة.

يستقبل البرنامج الطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة بالمطرية أو أي كلية هندسة حكومية، بالإضافة إلى الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، ويُختتم البرنامج خلال أربع سنوات بمعدل 160 ساعة معتمدة. يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتخصصين في هندسة السيارات، الاتصالات، الإلكترونيات، القوى الميكانيكية، والتصميم الميكانيكي من مختلف كليات الهندسة بجامعة حلوان، مما يضمن جودة تعليمية عالية ومتكاملة.

هذا البرنامج الفريد يمزج بين تخصصات الميكانيكا والكهرباء ليخلق مهندسين قادرين على تصميم وتشغيل السيارات الذكية والمعقدة، مما يفتح أمام الخريجين فرص عمل واسعة في السوق المحلية والدولية في مجالات متقدمة من هندسة السيارات.