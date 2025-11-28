قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار تنافسية بالإسماعيلية

الافتتاح
الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورافقه دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبير شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، افتتاح معرض بيع مستلزمات البيت والأسرة المصرية، والذي يقام بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث.

وذلك في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًّا، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وخلال تفقده المعرض، أشاد "الإسكندراني" بجودة المعروضات والتي تعرض بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة.

ويشهد المعرض مشاركة نحو ٧٠ عارضًا وعارضة، بينهم ٥٠ سيدة من أصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعكس اهتمام المحافظة بفتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة ودعم الشباب في إقامة وتطوير مشروعاتهم.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية إلى دعم محافظة الإسماعيلية لتلك المعارض والتي تعد فرصة جيدة تجمع أصحاب الأنشطة الصغيرة في مكان واحد وتقدم عروضًا وتخفيضات للمواطنين على احتياجاتهم من المعروضات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتوفير فرص حقيقية للشباب لعرض منتجاتهم والتوسع في مشروعاتهم، بما يساهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتحسين مستوى الدخل للأسرة المصرية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي

مكسب كبير..خالد الغندور يعلق على مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي

اهلي جدة

الأهلي السعودي يحسم بطاقة نصف نهائي كأس الملك بركلات الترجيح بعد مواجهة مثيرة مع القادسية

ريال مدريد ولابورتا

ريال مدريد يلتزم الصمت بعد تصريحات لابورتا الساخرة

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد