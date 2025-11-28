افتتاح معرض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار تنافسية بالإسماعيلية

شهد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورافقه دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبير شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، افتتاح معرض بيع مستلزمات البيت والأسرة المصرية، والذي يقام بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث.

وذلك في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًّا، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وخلال تفقده المعرض، أشاد "الإسكندراني" بجودة المعروضات والتي تعرض بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة.

ويشهد المعرض مشاركة نحو ٧٠ عارضًا وعارضة، بينهم ٥٠ سيدة من أصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعكس اهتمام المحافظة بفتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة ودعم الشباب في إقامة وتطوير مشروعاتهم.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية إلى دعم محافظة الإسماعيلية لتلك المعارض والتي تعد فرصة جيدة تجمع أصحاب الأنشطة الصغيرة في مكان واحد وتقدم عروضًا وتخفيضات للمواطنين على احتياجاتهم من المعروضات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتوفير فرص حقيقية للشباب لعرض منتجاتهم والتوسع في مشروعاتهم، بما يساهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتحسين مستوى الدخل للأسرة المصرية.