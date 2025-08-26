قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كمال درويش: التوأم صفقة القرن.. مين زيزو اللي يتقارن بحسام وإبراهيم؟
السودان.. تسجيل 217 إصابة جديدة و9 وفيات بوباء الكوليرا
27 يوما ونودع الصيف.. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الذهب
الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 26-8-2025 وذلك دون احتساب المصنعية. 

وسجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5211 جنيهًا. 

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4798 جنيهًا، مقابل 4777 جنيهًا للشراء.

بالنسبة لـ عيار 21 سجل سعر البيع 4580 جنيهًا، وسعر الشراء 4560 جنيهًا. أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر البيع 3926 جنيهًا، مقابل 3909 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لـ عيار 14 سجل سعر بيع قدره 3053 جنيهًا، وسعر شراء 3040 جنيهًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2617 جنيهًا للبيع، و2606 جنيهًا للشراء.

أما سعر أونصة الذهب فقد بلغ 162805 جنيهًا للبيع، و162094 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب سعرًا قدره 36640 جنيهًا للبيع، و36480 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 3372.11 دولار.

أسعار أعيرة الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 5234 جنيه

سعر الشراء: 5211 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 4798 جنيه

سعر الشراء: 4777 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4580 جنيه

سعر الشراء: 4560 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 3926 جنيه

سعر الشراء: 3909 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 3053 جنيه

سعر الشراء: 3040 جنيه

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 2617 جنيه

سعر الشراء: 2606 جنيه

سعر الأونصة

بالجنيه المصري:

سعر البيع: 162805 جنيه

سعر الشراء: 162094 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3372.11 دولار

الجنيه الذهب

سعر البيع: 36640 جنيه

سعر الشراء: 36480 جنيه

أسعار الذهب الصاغة اليوم سعر بيع الذهب الذهب

