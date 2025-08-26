خبير أسواق مال يتوقع انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة

أكد حسام عيد، خبير أسواق مال، أن جميع البورصات تأثرت بسبب الأزمات العالمية، ولكن بعد مرور الوقت أصبحت الأسواق والبورصات قادرة على التعايش مع هذه الأمور.

وقال خبير أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن البورصة المصرية تتأثر بما يحدث في العالم، وإن الفترة الماضية كان هناك تأثير على أغلب أسعار الأسهم.

وردا على سؤال: "ماذا سيحدث في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثير ذلك على الأسعار بالسوق المصرية؟"، قال إن غياب حصة روسيا من النفط العالمي كان له تأثير على جميع الأسعار، وإن هذا كان له تأثير على جميع الدول.

ولفت إلى أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج ننتج عنها ارتفاع في الأسعار، وأن روسيا وأوكرانيا يستحوذون على حوالي 33% من الإنتاج العالمي من الحبوب، وأن الحرب القائمة بينهما نتج عنها ارتفاع أسعار القمح والحبوب بشكل عام.

أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وكشف حقيقة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وقال إنه متوقع انخفاض في أسعار الذهب، وإن الأموال ستدخل في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.