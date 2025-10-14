قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف في أسيوط
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
توك شو

لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟

ترامب
ترامب
البهى عمرو

كشفت الدكتورة ميرال صبري، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يطلق تصريحات عشوائية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الإبراهمية.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتفاقيات الإبراهيمية هدفها التطبيع بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.


ولفتت الدكتورة ميرال صبري، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث قبل أشهر عن توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دول عربية لا تخطر على البال، مؤكدا أثر ذلك الإيجابي على استقرار الشرق الأوسط.


وشددت على أن مبعوث ترامب أكد أن الحرب الإقليمية الأخيرة كسرت العزلة النفسية لبعض الدول، وحكومات السعودية ولبنان وسوريا وليبيا سوف تتمكن إلى الاتفاقيات الإبراهيمية في القريب.


وأوضحت الدكتورة ميرال صبري، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الكلمات تؤكد نهج التطبيع، موضحة أن ترامب ربط السلام والاستقرار في المنطقة مع إسرائيل بالتطبيع معها والضغط على حماس.
 

ترامب الاتفاقيات الإبراهيمية الأمريكي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب يغازل جورجينا ميلوني

ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة في سقوط مظلة خرسانية من أعلى محل تجاري ومصرع شخصين

بسبب سقوط مظلة خرسانية.. إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة

محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية

محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية.. بعد قليل

عملية البحث عن المفقودين في الحادث

3 وفيات.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف بأسيوط

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

