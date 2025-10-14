موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر.. و5 عطلات بأكتوبر

مع انتهاء إجازة 6 أكتوبر 2025 التي احتفى بها المصريون بذكرى انتصارات الجيش العظيم، عاد الحديث من جديد حول مواعيد العطلات الرسمية المتبقية في العام، خاصة مع اقتراب نهايته واقتراب موسم الامتحانات ونهاية العام المالي.

ومع تزايد الاهتمام بموازنة الوقت بين العمل والراحة، تصدّرت عمليات البحث حول الإجازة المقبلة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، في محاولة لمعرفة متى ستكون الفرصة التالية للراحة الرسمية.

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025:

بحسب الجدول الرسمي الصادر عن الحكومة المصرية، فقد شملت الإجازات التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025 مناسبات وطنية ودينية بارزة، من أبرزها:

عيد الشرطة وثورة 25 يناير

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحى المبارك

ثورة 30 يونيو

عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية للعام الجاري دون أي مناسبات قومية أخرى حتى نهاية ديسمبر، ليكون العاملون قد حصلوا على النصيب الكامل من العطلات المعتمدة وفق القرارات الحكومية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر:

الإجازة الرسمية التالية ستكون عيد الميلاد المجيد، الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

وتُعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو في الهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحهم ضعف الأجر اليومي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل المصري وقرارات وزارة القوى العاملة.

وتأتي هذه الإجازة كبداية لعام جديد يحمل آمالًا بمرحلة أكثر استقرارًا ونشاطًا في بيئة العمل المصرية.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في أكتوبر 2025:

رغم انتهاء الإجازات الرسمية الوطنية في عام 2025، فإن العاملين لا يزالون يتمتعون بالعطلات الأسبوعية المعتادة.

ففي شهر أكتوبر الجاري، توجد خمس عطلات أسبوعية تمنح الموظفين قسطًا من الراحة المنتظمة قبل انطلاق موسم نهاية العام الدراسي والمالي الجديد.

وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

الجمعة 17 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 18 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 24 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 25 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 31 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

هذه الأيام تمنح العاملين فرصة للاسترخاء واستعادة النشاط بعد أسبوع طويل من العمل، استعدادًا لبداية جديدة في الأسابيع المقبلة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يستعد المصريون لاستقبال عام جديد يبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد، التي تحمل في طياتها روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد. وبينما لا تتبقى أي إجازات رسمية حتى نهاية ديسمبر، يبقى الأمل في أن يكون العام المقبل أكثر راحة واستقرارًا، وأن تحمل أيامه المقبلة الخير والبركة لجميع العاملين في مصر.