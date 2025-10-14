قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
تحقيقات وملفات

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر.. و5 عطلات بأكتوبر

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر.. و5 عطلات بأكتوبر
موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر.. و5 عطلات بأكتوبر
إسراء عبدالمطلب

مع انتهاء إجازة 6 أكتوبر 2025 التي احتفى بها المصريون بذكرى انتصارات الجيش العظيم، عاد الحديث من جديد حول مواعيد العطلات الرسمية المتبقية في العام، خاصة مع اقتراب نهايته واقتراب موسم الامتحانات ونهاية العام المالي. 

ومع تزايد الاهتمام بموازنة الوقت بين العمل والراحة، تصدّرت عمليات البحث حول الإجازة المقبلة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، في محاولة لمعرفة متى ستكون الفرصة التالية للراحة الرسمية.

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025:

بحسب الجدول الرسمي الصادر عن الحكومة المصرية، فقد شملت الإجازات التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025 مناسبات وطنية ودينية بارزة، من أبرزها:

  • عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عيد الفطر المبارك
  • عيد الأضحى المبارك
  • ثورة 30 يونيو
  • عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية للعام الجاري دون أي مناسبات قومية أخرى حتى نهاية ديسمبر، ليكون العاملون قد حصلوا على النصيب الكامل من العطلات المعتمدة وفق القرارات الحكومية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر:

الإجازة الرسمية التالية ستكون عيد الميلاد المجيد، الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

وتُعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو في الهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحهم ضعف الأجر اليومي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل المصري وقرارات وزارة القوى العاملة.

وتأتي هذه الإجازة كبداية لعام جديد يحمل آمالًا بمرحلة أكثر استقرارًا ونشاطًا في بيئة العمل المصرية.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في أكتوبر 2025:

رغم انتهاء الإجازات الرسمية الوطنية في عام 2025، فإن العاملين لا يزالون يتمتعون بالعطلات الأسبوعية المعتادة.
ففي شهر أكتوبر الجاري، توجد خمس عطلات أسبوعية تمنح الموظفين قسطًا من الراحة المنتظمة قبل انطلاق موسم نهاية العام الدراسي والمالي الجديد.

وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

  • الجمعة 17 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 18 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية
  • الجمعة 24 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 25 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية
  • الجمعة 31 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

هذه الأيام تمنح العاملين فرصة للاسترخاء واستعادة النشاط بعد أسبوع طويل من العمل، استعدادًا لبداية جديدة في الأسابيع المقبلة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يستعد المصريون لاستقبال عام جديد يبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد، التي تحمل في طياتها روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد. وبينما لا تتبقى أي إجازات رسمية حتى نهاية ديسمبر، يبقى الأمل في أن يكون العام المقبل أكثر راحة واستقرارًا، وأن تحمل أيامه المقبلة الخير والبركة لجميع العاملين في مصر.

إجازة 6 أكتوبر الإجازات الرسمية موعد الإجازة الإجازة موعد الإجازة الرسمية الإجازة الرسمية المقبلة

