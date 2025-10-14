رئيس وزراء توجو يعيين 3 وزراء جدد ضمن فريقه الحكومي

عين رئيس وزراء توجو فور جناسينجبي، ثلاثة وزارء جدد في إطار استكمال هيكل فريقه التنفيذي، بعد أيام قليلة من تشكيل أول حكومة في الجمهورية الخامسة.



وقالت رئاسة الوزراء التوجولوية - على موقعها الرسمي - "إنه بموجب مرسوم، تم تعيين الجنرال يارك دامهامي وزيرا ومديرا لديوان رئيس الوزراء، وهو وزير الأمن السابق، وشخصية محورية في جهاز الدولة، حيث يعزز انضمامه التنسيق السياسي والإداري داخل الحكومة الجديدة".



وأضافت: أنه "تمت دعوة باسكال بودجونا إلى شغل منصب وزير مستشار، وهو مشهود له بمهارته في الدبلوماسية وفهمه العميق للعلاقات السياسية، ما يجعله عنصرا محوريا في ترسيخ العلاقات الخارجية والوساطة المؤسسية.. أما إيديم تانجي الوزير السابق للاقتصاد البحري، فقد أنضم هو الآخر إلى الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بصفته وزيرا مستشارا".



وتسهم هذه التعيينات الجديدة في تعزيز هيكل الجمهورية الخامسة، حيث أصبح التشكيل الحكومي يضم 30 عضوا، من بينهم 20 وزيرا و10 وزراء مفوضين.