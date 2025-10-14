توقيع خطاب نوايا بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التابعة لـ "الفاو"

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، خطاب نوايا بشأن عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة، التي أنشأتها الفاو لتكون مركزًا لتدريب القيادات وصنّاع القرار في مجالات السياسات العامة المرتبطة بتحول النظم الزراعية والغذائية بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم صناع القرار في المنطقة لتحقيق هذا التحول بكفاءة واستقلالية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي تُنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، إن توقيع خطاب النوايا بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة يأتي في إطار العلاقات الممتدة بين الجانبين، ودعم جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات القيادة والتحول المؤسسي، موضحة أن هذا التطور في العلاقات المشتركة يُعزز العمل من الجانبين لتعزيز عملية التحوّل في النظم الزراعية والغذائية، وتيسير الحوار بين المؤسسات المعنية والمستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية.

وأوضحت «المشاط»، أن استضافة مصر للأكاديمية تمثل خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتحول نحو نظم غذاء مستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل قيادات شابة وقادرة على إحداث تغيير مؤسسي فعّال في مجالات السياسات الزراعية والغذائية، وبناء نظم أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ وندرة الموارد الطبيعية.

وأضافت أن التعاون مع منظمة (الفاو) يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز الكفاءات القيادية القادرة على صياغة وتنفيذ سياسات تنموية متكاملة، مؤكدة أن بناء القدرات هو ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن إنشاء الأكاديمية في مصر سيُسهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية والإفريقية، ويعزز من مكانة مصر كمنصة إقليمية للتنمية والتعاون الدولي في مجالات الغذاء والزراعة.

واتفق الطرفان- وفقًا لخطاب النوايا- على تعزيز عملية التحول الرقمي في النظم الزراعية والغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز كفاءة وشمول واستدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية من خلال دعم السياسات الوطنية، وتنمية القدرات القيادية والاستراتيجية لدى صُنّاع القرار في الحكومات والمؤسسات المعنية، وتعزيز تطوير بحوث مبتكرة وحلول مخصصة في مجال النظم الزراعية والغذائية.