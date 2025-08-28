سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يقفز قبل اجتماع البنك المركزي

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 والذي سجل قفزة جديدة، انعكست بشكل مباشر على تعاملات محلات الصاغة والمشترين.

تواصل أسعار الذهب في مصر حالة من النشاط المصحوبة بارتفاعات ملحوظة في الأسعار، والتي بدأت قبل نحو أسبوعين.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ويظل سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا ورواجًا وتفضله شريحة كبيرة من المقبلين على الزواج، لشرءا المشغولات الذهبية.

اجتماع البنك المركزي

يشهد اليوم الخميس انعقاد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وهو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري؛ لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض.

سعر عيار 21 اليوم الخميس 28 أغسطس 2025

سجل عيار 21، وهو العيار الأكثر شعبية في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغ سعر البيع 4630 جنيهًا، فيما استقر سعر الشراء عند 4610 جنيهات.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب صعودها الكبير، حيث وصلت الأوقية إلى 3401.17 دولارًا للبيع و3400.88 دولارًا للشراء، وسط حالة ترقب تسود الأسواق الدولية.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتأثيرات التوترات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما عزز توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لحماية ثرواتهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم 28/82025

تباينت أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة في المحافظات، لكنها اتفقت جميعًا على تسجيل ارتفاعات جديدة، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5291 جنيهًا للبيع – 5268 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 4850 جنيهًا للبيع – 4829 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 4630 جنيهًا للبيع – 4610 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 3968 جنيهًا للبيع – 3951 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3083.25 جنيهًا للبيع – 3066.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: 2646 جنيهًا للبيع – 2634 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 9: 1982.25 جنيهًا للبيع – 1971.5 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب والأونصة المحلية

لم يكن الجنيه الذهب بعيدًا عن موجة الارتفاعات، حيث بلغ سعره 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

كما ارتفعت الأونصة لتسجل 164568 جنيهًا للبيع و163853 جنيهًا للشراء، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية للأونصة.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

تخضع حركة أسعار الذهب في السوق لجملة من المؤثرات؛ أبرزها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب القرارات المصرفية المتعلقة بأسعار الفائدة التي تصدرها البنوك المركزية حول العالم.

ويُعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها الأفراد في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، إذ يمثل الملاذ الآمن الذي يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات، ما يزيد من الطلب عليه في فترات عدم الاستقرار.