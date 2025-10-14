قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. جامعة المنيا تُنظِّم ندوة وطنية بعنوان "الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية "

جامعة المنيا تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر
جامعة المنيا تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر
ايمن رياض

نظَّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ندوة وطنية تحت عنوان "الانتماء والمواطنة والهوية البصرية"، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.


حاضر الندوة العميد أركان حرب محمد إسماعيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور بليغ حمدي بكلية التربية، وبحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب.

استُهلت فعاليات الندوة بالسلام الوطني، أعقبها كلمة العميد أركان حرب محمد إسماعيل الذي أكد فيها على الدور الوطني لحرب أكتوبر المجيدة في استرداد الكرامة المصرية، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي بين الشباب الجامعي، وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن، لافتاً إلى حرص الدولة على بناء وعي الأجيال الجديدة وتحصينهم ضد الفكر الهدّام.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار رسالة الجامعة التربوية والوطنية التي تهدف إلى غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس طلابها، موضحاً أن ذكرى انتصارات أكتوبر ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي ملحمة من الإرادة والتخطيط والتضحية، يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشباب لتكون مصدر إلهام لهم في خدمة وطنهم وبناء مستقبله.

وأضاف "فرحات" أن الجامعة تحرص دائماً على تعزيز الوعي الوطني لدى طلابها من خلال الأنشطة والندوات التي تُرسِّخ قيم الولاء والهوية المصرية الأصيلة، لتظل جامعة المنيا منارة للفكر والتنوير، وركيزة من ركائز بناء الإنسان المصري الواعي والمستنير، تحت راية قيادتها السياسية الواعية.

وأكد الدكتور مصطفى محمود، أن الندوة جاءت لتجسيد معاني الانتماء الحقيقي للوطن، والتأكيد على الهوية الوطنية التي تُشكِّل جزءاً أصيلاً من شخصية الطالب الجامعي، موضحاً أن الجامعة لا تدخر جهداً في إعداد جيلٍ قادرٍ على مواجهة التحديات المعاصرة، مؤمنٍ بقيم المواطنة والانتماء، ومشاركٍ بفاعلية في نهضة مصر الحديثة، واختتمت الندوة بسلام الشهيد تخليدا لشهداءنا الأبرار.


أشرف علي التنفيذ وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب ومدير مركز إعداد القيادات الطلابية، وهايلايد عايد منسق الأنشطة بالمركز .

المنيا جامعة المنيا ندوة أكتوبر

