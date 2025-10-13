تحرير 193 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات التجارية، لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من توافر السلع وجودة المعروض منها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين نظمت حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 193 مخالفة تموينية متنوعة، ضمن جهود المديرية المستمرة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات.

وأشار إلى أن الحملة شملت تحرير 4 محاضر ضبط لتروسيكلات محملة بـ14 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب محضر لتجميع سلع تموينية مدعمة تضمن مصادرة كميات من السكر والزيت، ومحضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء، ومحضر لتجميع خبز بلدي مدعم قبل بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 180 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان أو سجل تفتيش، وغلق المخبز بدون عذر مسبق، وعدم نظافة أدوات العجين أو الإعلان عن تعليمات التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما تم تحرير 9 محاضر ضد بدالي التموين، لعدم الإعلان عن المقررات التموينية أو لعدم ممارسة النشاط.

وأكد الزهري أن الحملات شملت المرور على عدد من المطاحن لمراجعة الأرصدة ومطابقتها بالدفاتر، وسحب عينات من الدقيق لتحليلها والتأكد من جودتها، حرصًا على حصول المواطنين على خبز آمن وعالي الجودة.

