مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يمنح الدرجة الإيبودياكونية لشماس بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ميرنا رزق

ترأس ، مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإيبودياكونية للشماس أنطونيوس ميلاد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

رسالة المخلع

وشارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وبعض الآباء الكهنة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة المخلع".

وفي سياق آخر ، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال مرور أربعين عامًا على خدمة وإرسالية بالبياضية.

شارك في الاحتفال الأب بولس إسحق، والأب توماس عادل، راعيا الكنيسة، والفرير حبيب زريبي، الخادم الإقليمي للإخوة الفرير بالشرق الأوسط.

تضمن اليوم الفقرات المتنوعة من أجل خبرة الرسالة في خدمة الكنيسة، في شراكة مع جمعيه الصعيد للتربية والتنمية، وراهبات القلب المقدس. 

وقدم صاحب النيافة كلمات الشكر والتقدير والامتنان للجميع، مشيرًا إلى أن المرسلين هم كالخميرة، لهم دور هام في تقديس العالم، ونشر ملكوت الله على الأرض في مجال التربيه، ومحو الأمية، وحِرف الشباب.

الأنبا باسيليوس فوزي الكاثوليك قداس الكاتدرائية الكهنة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

