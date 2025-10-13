الأنبا باسيليوس يمنح الدرجة الإيبودياكونية لشماس بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس ، مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإيبودياكونية للشماس أنطونيوس ميلاد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

رسالة المخلع

وشارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وبعض الآباء الكهنة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة المخلع".

وفي سياق آخر ، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال مرور أربعين عامًا على خدمة وإرسالية بالبياضية.

شارك في الاحتفال الأب بولس إسحق، والأب توماس عادل، راعيا الكنيسة، والفرير حبيب زريبي، الخادم الإقليمي للإخوة الفرير بالشرق الأوسط.

تضمن اليوم الفقرات المتنوعة من أجل خبرة الرسالة في خدمة الكنيسة، في شراكة مع جمعيه الصعيد للتربية والتنمية، وراهبات القلب المقدس.

وقدم صاحب النيافة كلمات الشكر والتقدير والامتنان للجميع، مشيرًا إلى أن المرسلين هم كالخميرة، لهم دور هام في تقديس العالم، ونشر ملكوت الله على الأرض في مجال التربيه، ومحو الأمية، وحِرف الشباب.