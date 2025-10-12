مكتب الرسالات البابوية بإيبارشية طيبة تنظم يومًا تكوينيًا لكنائس منطقة البحر الأحمر بالإيبارشية

تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، تم تنظيم يوم تكويني لكنائس منطقة البحر الأحمر بالإيبارشية، وذلك بمدينة الغردقة.

قام بتنظيم اليوم المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بالإيبارشية، بقيادة الأب تيموثاوس الشايب، بمشاركة القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة.

بدأ اليوم بالصلاة، ثم تم تقديم نبذة تعريفية للأطفال عن نشاط الإرساليات، أعقبها فقرة الترانيم الروحية، وعرض مسرحي حول "مَثل الوليمة" (متّى٢٢: ١- ١٤)، وإن الله يحبنا جميعًا، ويدعونا للملكوت، حيث يحب الجميع، ويدعونا كلنا لحضور الفرح السماوي، بغض النظر عن اخلافاتنا، فنحن خُلقنا على صورة الله ومثاله، ومحبوبون منه.

الجدير بالذكر أن النشاط استهدف الفئة العمرية من التاسعة، وحتى الثانية عشر عامًا، حيث يأتي هذا النشاط ضمن أيام الطفولة المُرسلة، ككا تم تنفيذ النشاط على ثلاث أيام، نظرًا للاتساع الجغرافي للإيبارشية.