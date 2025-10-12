الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمُعيّنين

هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أعضاء مجلس الشيوخ المصري، سواء الذين نالوا ثقة الشعب من خلال الانتخابات، أو الذين شملهم القرار الجمهوري بالتعيين الرئاسي، من قِبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبرت الكنيسة الكاثوليكية عن تقديرها العميق لكل من نال هذه المسؤولية الوطنية، داعيةً الله أن يبارك خطواتهم، ويوفقهم في خدمة الوطن بكل إخلاص وأمانة، من أجل رفعة مصر واستقرارها، وسلامها.

وأكدت الكنيسة دعمها الكامل لكل الجهود التي تسعى لبناء الوطن، وتعزيز قيم العدالة، والمواطنة، والعيش المشترك، راجيةً أن يكون هذا المجلس الموقر، منبرًا للحكمة، والحوار والبناء، لما فيه خير مصر، وشعبها.