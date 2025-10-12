قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمُعيّنين

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أعضاء مجلس الشيوخ المصري، سواء الذين نالوا ثقة الشعب من خلال الانتخابات، أو الذين شملهم القرار الجمهوري بالتعيين الرئاسي، من قِبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبرت  الكنيسة الكاثوليكية عن تقديرها العميق لكل من نال هذه المسؤولية الوطنية، داعيةً الله أن يبارك خطواتهم، ويوفقهم في خدمة الوطن بكل إخلاص وأمانة، من أجل رفعة مصر واستقرارها، وسلامها.

وأكدت الكنيسة دعمها الكامل لكل الجهود التي تسعى لبناء الوطن، وتعزيز قيم العدالة، والمواطنة، والعيش المشترك، راجيةً أن يكون هذا المجلس الموقر، منبرًا للحكمة، والحوار والبناء، لما فيه خير مصر، وشعبها.

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك

