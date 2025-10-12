بحضور لفيف من الأساقفة.. قداس افتتاحي بكنيسة جديدة في شرق إنجلترا | صور

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، القداس الإلهي في افتتاح كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة نوريتش بشرق إنجلترا وهي كنيسة جديدة مبنية على الطراز القبطي.

وشارك في القداس من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا دميان أسقف إيبارشية شمالي ألمانيا، ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا إيليا أسقف الخرطوم، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، كما شارك في القداس الافتتاحي، كاهن الكنيسة القمص شيشوي الأنطوني، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وشعب الكنيسة.