قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار ودورات تدريبية لريادة الأعمال

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى مركز إدفو وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع فى تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادى ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنفيذ الدورات التدربية لبرنامج ريادة الأعمال والتى إستهدفت عدد 150 سيدة وفتاة من أهالى قرى ونجوع بمركز إدفو .

جلسات الدوار

وأشارت هدى مصطفى إلى أن الدورات التدريبية إستمرت على مدار خمسة أيام وشملت موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت عدد 1000 سيدة وفتاة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع ماريا وكلابشة وعنيبة وأدندان وبلانة والديوان ، بالإضافة إلى قرى خريت وأرمنا والأمال والحكمة وتوشكى شرق وغرب وتوماس وعافية ودابود والمضيق بمركز نصر النوبة ، لافته بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .