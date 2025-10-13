محافظ المنيا يوجه بصرف إعانات عاجلة ومساعدات لعدد من الحالات الإنسانية

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، حيث تفقد أعمال النظافة العامة، والتقى بعدد من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهاً بسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بصرف إعانات مالية عاجلة وعدد من المساعدات الشهرية والمواد الغذائية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومنح تراخيص أكشاك لعدد من المواطنين من ذوي الهمم، مراعاةً لظروفهم المعيشية، ودعماً لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة تلبية احتياجات هذه الفئات وتقديم الدعم اللازم لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالأهالي، أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في القرى.

من جانبهم، أعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على استجابته الفورية وحرصه على التواجد الميداني بينهم، مثمنين جهوده المبذولة لتحسين الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وعلى هامش الجولة، تابع اللواء كدواني أعمال إنشاء أكبر ملعب قانوني بالنجيل الصناعي بمركز شباب البرشا، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 8 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية بالقرية.

كما وافق المحافظ على إنشاء غرفة كهرباء داخل المركز لدعم منظومة الإنارة والكهرباء، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة، وتعمل على تطوير مراكز الشباب والأنشطة الرياضية في مختلف القرى والمراكز، لما لها من دور حيوي في بناء الوعي وتنمية المهارات وتفريغ طاقات الشباب بصورة إيجابية.

وأوضح حنفي محمد علام، مدير مركز شباب البرشا، أن أعمال إنشاء الملعب تأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية الشبابية والرياضية وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية بدأت منذ نحو شهر ونصف وتُنفذ وفقاً لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، تمهيداً لافتتاحه في ديسمبر 2025.

