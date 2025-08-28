سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

سعر الدولار الآن .. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب، ليتزايد معدل البحث عن سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي

تراجع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية، الخميس، إذ سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي في بداية التعاملات الختامية نحو 48.63 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع، ولكنه انخفض في نهاية تعاملات اليوم ليسجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.