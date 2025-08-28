قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.. تعرف على سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 28-8-2025

محمد يحيي

فقد سعر الدولار جزءا طفيفا من قيمته في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-8-2025 داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يتراجع

وصل معدل تراجع الدولار أمام الجنيه نحو 5 قروش مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والقاهرة الحكومي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع في بنكي "ميد بنك، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، نكست".

سعر الدولار في أغلب البنوك 

وصل سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، العربي الإفريقي الدولي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC .

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.59 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

أعلى سعر دولار اليوم

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الاسلامي.

