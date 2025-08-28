ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه بحث مع نظيره القطري سبل التعاون في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، وقطاعات مثل التطوير العقاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة.

حزمة استثمارية بـ 7.5 مليار دولار

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" تحدثت مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بشكل واضح عن العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في إبريل الماضي من ضخ حزمة استثمارية بإجمالي 7.5 مليار دولار".

وأضاف بدر عبد العاطي، :" تم الاتفاق على مجموعة من المشروعات سيتم الإعلان عنها قريبا خلال عدة أسابيع من الآن في احتفالية كبرى بحضور كبار المسؤولين من البلدين".

وأوضح، أن الجانب القطري ممتن للغاية من المناخ المرحب بالاستثمار الذي نجحت الحكومة المصرية في خلقه من خلال بنية تشريعية متقدمة والعديد من الإصلاحات الجذرية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والشق السياسي من خلال استمرار التشاور بين البلدين الشقيقين حول عدد من الملفات في مقدمتها الملف الفلسطيني.