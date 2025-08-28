قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026
نمتلك 16 مركبًا.. الوزير: مصر تستهدف تعزيز أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية
هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء
الغندور يعلق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز: مش فاهم
وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن جهودها لأجل غزة حتى تنفيذ صفقة التبادل
مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: تشغيل تجريبي لمحطة هاتشيسون نهاية العام| بث مباشر
وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور
تامر حسني لـ هايدي: أنا عازمك على فرح النهاردة بالليل
مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
أزمة غزة تتفاقم.. عقاب جماعي واستهداف للأطفال منذ بداية الحرب
وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الدور المصري القطري الساعي لوقف إبادة الشعب الفلسطيني أساسي ولا يمكن إغفاله.


وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: تناقشنا مع نظرائنا القطريين بشأن التحضير لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع وزير الخارجية، أن  هناك تجاهلا مرفوضا وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكمل وزير الخارجية، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تجاوب إسرائيل مع صفقة التبادل لاسيما وأنها بنيت على مقترح ويتكوف".

وتابع وزير الخارجية: الاتصالات مستمرة مع إسرائيل وأمريكا لإقناعهما بعدم وجود بديل لإعادة المحتجزين إلا عبر صفقة".

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

