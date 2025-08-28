وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الدور المصري القطري الساعي لوقف إبادة الشعب الفلسطيني أساسي ولا يمكن إغفاله.



وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: تناقشنا مع نظرائنا القطريين بشأن التحضير لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع وزير الخارجية، أن هناك تجاهلا مرفوضا وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكمل وزير الخارجية، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تجاوب إسرائيل مع صفقة التبادل لاسيما وأنها بنيت على مقترح ويتكوف".

وتابع وزير الخارجية: الاتصالات مستمرة مع إسرائيل وأمريكا لإقناعهما بعدم وجود بديل لإعادة المحتجزين إلا عبر صفقة".