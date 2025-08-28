قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏تأييد السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكسينج بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين
حسام حسن بيحبه.. شوبير : عودة أحمد فتوح لمنتخب مصر
منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
ناجي الشهابي لـ صدى البلد: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع آخرين بقائمة تحالف الجيل
دكة الأهلي كبيرة عليه.. علاء إبراهيم ينتقد مستوى جراديشار
سما المصري بعد الحجاب : عروض الزواج زادت "ياريت كل البنات تتحجب"
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاجر ابراهيم

أكدت مصر وقطر موقفًا موحدًا تجاه ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة، وسط تحركات دبلوماسية نشطة تسعى لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم القضية الفلسطينية.

 جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار العدوان الإسرائيلي من شأنه أن يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الاستقرار في المنطقة.

وأوضح عبد العاطي أن مصر وقطر تعملان على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وشهدت أعمال اللجنة المصرية القطرية المشتركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت التعاون في المجالات الاجتماعية والزراعية، بالإضافة إلى تدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين. كما تم التوقيع على محضر أعمال الدورة السادسة للجنة التي شهدت مشاركة وزارية موسعة من الجانبين.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أشار الوزير عبد العاطي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد نموًا بنسبة تجاوزت 54% خلال العام الأخير مقارنة بالعام السابق، في مؤشر واضح على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف "حملة التجويع الممنهجة" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفض مصر الكامل لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى.

واختتم عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على مواصلة الجهود المصرية القطرية رغم تعنت الموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لممارسة ضغط فاعل تجاه وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

 

وزير الخارجية بدر عبد العاطي قطر وزير الخارجية القطري مصر وقطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

ترشيحاتنا

روسيا

مستشار أوكراني: موسكو لا تريد وقف إطلاق النار وتسعى لحرب وجودية

جانب من اللقاء

الأقصر توفر مظلات وكراسي متحركة لتيسير التصويت في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

جانب من اللقاء

أكثر من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بالغربية

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد