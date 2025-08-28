وزير الخارجية: لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان على غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال لقائه ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على أن استمرار العدوان يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشار عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يضطلع بمسؤولياته السياسية والإنسانية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما حذّر الوزير من خطورة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي وصفها بأنها تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.

مقترح بشأن قطاع غزة

وأوضح عبد العاطي أن المقترح المطروح حاليًا بشأن قطاع غزة قابل للتنفيذ، ويشمل هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن وقف إطلاق النار المتبادل، وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين، معتبرًا أنه خطوة نحو تهدئة أوسع ومسار سياسي محتمل.