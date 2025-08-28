وزير الخارجية: التبادل التجاري مع قطر شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54%

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: “نقوم بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين الرئيس السيسي وسمو أمير قطر بالعمل على مزيد من الإرتقاء بالعلاقات الثنائية فى شتي المجالات”.

وأضاف: " شهدت أعمال اللجنة اليوم التوقيع على عدد من الإتفاقيات أبرزها إتفاقية للتعاون فى مجالات إجتماعية، ومذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الزراعي، وأخيرا تدشين ألية للتشاور السياسي، فضلا عن التوقيع علي محضر أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة والتي شهدت مشاركة وزارية من الجانبين".

وتابع: “تباحثنا اليوم حول تفعيل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية، والتبادل التجاري بين البلدين شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54% فى العام الأخير بالمقارنة بالعام الماضي”.