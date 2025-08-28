وزير الخارجية: لابد من وقف حملة التجويع الممنهجة التي ينفذها الإحتلال فى غزة

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “لابد من وقف حملة التجويع الممنهجة التي ينفذها الإحتلال فى قطاع غزة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: “أكدنا على مواصلة الجهود المبذولة من الجانبين، وهذه الجهود لن تتوقف رغم كل أراء تتضمن عدم التجاوب الإيجابي من الجانب الإسرائيلي وتعند مواقفه، وسوف نستمر فى جهدنا وتواصلنا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لممارسة الضغط الكامل مع الجانب الإسرائيلي”.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي: “وقعنا عددا من الإتفاقيات مع الجانب القطري فى عدد المجالات، والتهجير القصري للفلسطينيين مرفوض تماما تحت أى ذريعة أو مسمي، كما تحدثتنا عن عدد منن القضايا التي تهم البلدين”.